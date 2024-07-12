وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يبحثان تفادي التهديدات الأمنية

العالم - اوروبا

وقالت الوزارة: "جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 12 يوليو 2024 بمبادرة من الجانب الروسي".

وأشارت إلى أن الوزيرين بحثا قضية تفادي التهديدات الأمنية والحد من مخاطر التصعيد المحتمل.

بدوره، أفاد البنتاغون بأن أوستن أكد على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في الوقت الذي يتواصل فيه النزاع الأوكراني.

يذكر أن هذه المحادثة هي الثانية بين الوزيرين خلال شهر واحد.

وتبادل الطرفان في المحادثة الأولى التي جرت في 25 يونيو وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا. حيث لفت بيلاوسوف إلى خطر المزيد من تصعيد الوضع على خلفية استمرار إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية.