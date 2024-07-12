شاهد.. القوات اليمنية تستهدف سفينة في البحر الأحمر وباب المندب

العالم - الیمن

وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة "نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (Charysalis) وذلك في البحر الأحمر وباب المندب".

وأوضح البيان أن استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأضاف البيان: "تم استهدافها مرتين الأولى في البحر الأحمر والثانية في باب المندب بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية المناسبة والطائرات المسيرة."

وأكد البيان أن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحيا البيان مواقف أبناء الشعب اليمني المساندة للشعب الفلسطيني، موكدا على الاستمرار في المساندة العسكرية للمقاومة الفلسطينية.

كما حذرت القوات المسلحة اليمنية النظام السعودي من تنفيذ أي تحركات معادية لليمن، مؤكدة جاهزيتها العسكرية للرد على أي عدوان.