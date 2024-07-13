بيان هام لغوتيريش عن إنهاء حرب غزة بعملية تبدأ بخطوتين كبيرتين

العالم - فلسطین

وكتب غوتيريش على منصة "إكس": "حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة في قطاع غزة.. حان الوقت لكي تظهر الأطراف الشجاعة السياسية والإرادة السياسية للتوصل في النهاية إلى اتفاق".

وأضاف أن هذه العملية يجب أن تبدأ بـ"وقف فوري لإطلاق النار" و"الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة أن إسرائيل وحركة "حماس" وافقتا على إطار الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

وذكرت مصادر أمنية أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف مطالب جديدة على اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن ستؤدي إلى تعقيد المفاوضات أو حتى إحباطها.

وكما اتهمت حركة "حماس" نتنياهو بـ"المماطلة" وقالت في بيان لها: "الاحتلال يواصل سياسة المماطلة لكسب الوقت من أجل إفشال هذه الجولة من المفاوضات كما فعل في الجولات السابقة".