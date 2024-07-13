فيديو خاص:مفاوضات القاهرة وعراقيل نتنياهو

العالم- مع الحدث

ماذا يعني عدم تبلغ حماس أي جديد من الوسطاء وقولها أن اضافة نتنياهو لمظالبة جديدة يعني البحث عن تعطيل اتفاق التبادل؟

ماذا عن تكرار نتنياهو لشروطه عبر التمسك لمواصلة القتال حتى القضاء على حماس كما يدعي والاحتفاظ بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح؟

كيف ينظر إلى التفاؤل الأميركي الحذر في هذه الجولة وأن هناك فرصة لإنهاء الحرب بحسب بايدن؟

هل يعتقد الأميركي والإسرائيلي أن المقاومة في موقع ضعف نتيجة الضغوط العسكرية في ما هي تفعل عملياتها في الميدان؟

كيف ينظر إلى توثيق مصور لإبادة جماعية ارتكبها جيش الاحتلال في تل الهوى بغزة عبر قتل الأهالي داخل منازلهم مع حرقها قبل انسحابه اضافة إلى تدمير مقر الأونورا بالكامل وحرقه؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من القيادي في حركة الجهاد الإسلامي هيثم أبوغزلان، واستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت.

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