كيان الاحتلال يعيش أزمة وجودية وجنيف تستضيف محادثات الهدنة بالسودان

العالم - بانوراما

الملف الأول: قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن ما يسمى بـ"إسرائيل" لن تكون موجودة بعد سنوات قليلة بسبب سياسات الحكومة. واتهم ليبرمان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه يقود الكيان إلى الزوال بسبب السياسات التي يتبناها، مضيفا أن الهدف الوحيد لنتنياهو هو البقاء في السلطة.

واعتبر أن الكيان لن يكون موجودا في العام ألفين وستة وعشرين، في حال استمرت حكومة نتنياهو في الحكم. كما حمل ليبرمان الحكومة مسؤولية عملية طوفان الأقصى، بسبب العجز والفشل الذي أصيب به جيش الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

الملف الثاني: انطلقت في جنيف المحادثات غير المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مساع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين.



وقالت الأمم المتحدة إن أحد الطرفين لم يحضر إلى مقر المحادثات. هذا وكشفت مصادر في الجيش السوداني أن مدنيين وعسكريين يشاركون ضمن وفد الخرطوم، فيما قال مصدر في قوات الدعم السريع إن اجتماعات عقدت مع مسؤولين أممين حول وقف إطلاق النار.

وتأتي مساعي جمع الطرفين في محادثات جدية، في ظل احتدام المعارك، لاسيما في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي وسط البلاد

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.