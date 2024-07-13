شاهد/قناص قسامي يتوعد ابن نتنياهو بتفجير جمجمته!

العالم- فلسطين

ونشرت كتائب القسام فيديو يظهر مشاهد قنص جندي إسرائيلي يقول فيه المقاتل القسامي: "بحثت عن يائير نتنياهو فلم أجده.. نتنياهو لم يرسل ولده للجحيم.. وأرسل هؤلاء الأغبياء لحتفهم".

ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الكيان الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية امس الجمعة .

واستهدفت التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة ‏واصابتها إصابة مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.

وفي السياق استهدفت مجموعة لجنود الاحتلال ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.‏

كما استهدفت مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم بقذائف المدفعية واصابتها إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات الكيان الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

واستهدفت مبنى يستخدمه جنود ‏الإحتلال في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات جيش الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا.

واستهدفت مبنى يستخدمه جنود ‏الإحتلال في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات جيش الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا.