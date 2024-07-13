شاهد/قناص قسامي يتوعد ابن نتنياهو بتفجير جمجمته!

العالم- فلسطين
ونشرت كتائب القسام فيديو يظهر مشاهد قنص جندي إسرائيلي يقول فيه المقاتل القسامي: "بحثت عن يائير نتنياهو فلم أجده.. نتنياهو لم يرسل ولده للجحيم.. وأرسل هؤلاء الأغبياء لحتفهم".
ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الكيان الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية امس الجمعة .
واستهدفت التجهيزات التجسسية في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة واصابتها إصابة مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.
وفي السياق استهدفت مجموعة لجنود الاحتلال أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.
كما استهدفت مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم بقذائف المدفعية واصابتها إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات الكيان الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
واستهدفت مبنى يستخدمه جنود الإحتلال في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة، كردٍ على اعتداءات جيش الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا.
واستهدفت مبنى يستخدمه جنود الإحتلال في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة المناسبة، كردٍ على اعتداءات جيش الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا.