مسيرة شعبية ضخمة في الأردن دعماً للمقاومة في فلسطين

العالم - مراسلون

رسالة خالدة يحملها الشعب الأردني على عاتقه مضمونها الدعم المستمر لجميع فصائل للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة الذين يقفون أمام جميع المخططات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينين وتصفية قضيتهم.

وقال عضو مجلس النواب الاردني ينال فريحات:"اليوم الشعب الاردني کله يحتشد ليؤکد علی رسالته التي انطلق فيها من سبعة اکتوبر أن کل الشعب الاردني مع المقاومة؛ مع المقاومة عندما تقاتل ومع المقاومة حين تفاوض هذه رسالتنا في غزة ان قلوبنا معکم وهذه رسالتنا لنتنياهو ولسموتريتش الذي يريد ان يصفي الضفة الغربية علی حساب الاردن".

وقال محمد العوايدة وهو عضو حزب جبهة العمل الاسلامي لقناة العالم:"نحن الشعوب العربية والاسلامية والتي تحمل علی عاتقها هم الامة وهم الاسلام هي مع هذه المقاومة الجبارة التي تدافع عن الامة وعن شرف الامة في غزة وفلسطين هذه المقاومة هي التي تعمل علی تحرير فلسطين والاقصی من اليهود الغاصبين".

الأردنيون يرون ان الموقف الرسمي العربي لا يرتقي إلى مستوى مطالب الشعوب العربية واصفينها بانها مواقف ستسجل بصفحات التاريخ حاملة عنوان الخذلان.

وقال نائب نقيب المعلمين السابق ناصر النواصرة لقناة العالم:"مواقف ستسجل في التاريخ کخذلان للأمة العربية والاسلامية ولاترتقي الی المستوی الشعبي، المطلوب هو ان ترتقي المواقف الرسمية الی المستوی الشعبي ومع ذلک هذه الانظمة العربية مازالت تحتفظ بعلاقات ودية وعلاقات تطبيعية مع هذا الکيان، سوف نرفض هذه العلاقات ونطالب کل الانظمة بإلغاء معاهدات التطبيع مع هذا الکيان".

وما زال الأردنيون يتساءلون كم تحتاج الحكومات العربية ان ترى من فظائع جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينين لتتخذ مواقف حازمة بقطع جميع أشكال التطبيع مع حكومة الكيان المحتل.