دولة تصنف 'حماس' ارهابية واخرى تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

العالم- فلسطين

وأمرت الأرجنتين، بتجميد الأصول المالية لحركة حماس، وهي خطوة رمزية بشكل كبير، فيما يسعى رئيس الأرجنتين خافيير مايلي إلى الاتجاه بقوة نحو أمريكا والكيان الإسرائيلي.

وفي إعلان القرار، استشهد مكتب رئيس الأرجنتين بعملية طوفان الاقصى التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية على الكيان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشار البيان أيضا إلى الأرجنتين تحمل حماس مسؤولية هجومين دمويين على مواقع يهودية في البلاد.

في المقابل أعلنت اليابان أنها ستقوم بتقييم شامل للاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو، إن اليابان تدعم "حل الدولتين" في الشرق الأوسط.

وأشارت يوكو إلى أن بلادها تتفهم "هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة" وأنها تدعم جهود فلسطين لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت "فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، نريد الاستمرار في معالجة هذه القضية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية دفع عملية السلام".

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. وفي 28 مايو/أيار الماضي، انضمّت أيرلندا وإسبانيا والنرويج إلى قائمة الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وأُعلن القرار بشكل متزامن من دبلن ومدريد وأوسلو، في قرار أثار حفيظة الاحتلال ودفع تل أبيب إلى استدعاء سفراء هذه الدول للاحتجاج.

وشكلت اليابان جزءاً من الحراك الطلابي الداعم لفلسطين حول العالم، حيث نظم طلاب في جامعة كيوتو اليابانية، في مايو اعتصاماً طالب بإنهاء كل أنواع التعاون مع تل ابيب وبينها في مجال الأبحاث العسكرية.

وأقام طلاب مؤيدون لفلسطين مخيمات في الجامعة، وقدموا مذكرة إلى إدارتها حثت الرئيس ناغاهيرو ميناتو على إدانة العنف ضد المدنيين الفلسطينيين علناً، كما حثت المذكرة إدارة الجامعة على إلغاء مذكرة التفاهم لإجراء أبحاث عسكرية مشتركة مع جامعة تل أبيب في الكيان الإسرائيلي.