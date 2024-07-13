شاهد/ الرئيس الإيراني المنتخب يوجه رسالة للعالم .. ماذا جاء فيها؟

العالم - خاص بالعام

جملة رؤى ومواقف، يعرضها الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان تتعلق بنهج الحكومة الايرانية الجديدة فيما يخص السياسة الخارجية والعلاقات مع دول العالم.

رؤى نشرت في مقال بصحيفة طهران تايمز الايرانية تحت عنوان رسالتي إلى العالم الجديد، تناول فيها بزشكيان عناوين عريضة وملفات شائكة تشغل العالم كالعدوان على قطاع غزة، وذلك بعدما كان قد جدد تأكيده لقادة محور المقاومة بأن دعم ايران للمقاومة متجذر في سياسة البلاد وسيستمر بقوة.

بزشكيان اكد أنه سيعمل على وقف المذبحة في غزة ومنع اتساع الحرب وقال إن إدارته ستحث، كإجراء أولي الدول العربية المجاورة على التعاون والاستفادة من كل الوسائل السياسية والدبلوماسية لإعطاء الأولوية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

وشدد على وجوب العمل كخطوة ثانية لإنهاء الاحتلال المطول الذي دمر حياة اربعة أجيال من الفلسطينيين، ورأى أن جميع الدول ملزمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام الف وتسعمئة وثمانية واربعين باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وليس مكافأتها عبر تطبيع العلاقات مع مرتكبيها.

كما قال بزشكيان إن الكيان الاسرائيلي كان وما زال نظام فصل عنصري أضاف الإبادة الجماعية لسجله المظلم من الاحتلال، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، وبناء المستوطنات، وحيازة الأسلحة النووية، والضم غير القانوني لأراضي الآخرين، وغزو جيرانه.

وفيما يخص العلاقات الاقليمية، اكد بزشكيان أن طهران ستضع تعزيز العلاقات مع جيرانها على رأس أولوياتها وستعمل على إرساء أسس منطقة قوية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع جميع دولها

وبالنسبة للعلاقات الدولية قال بزشكيان إن روسيا حليف استراتيجي وجار مهم لإيران، مؤكدا مواصلة إعطاء الأولوية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع موسكو وخصوصا في أطر مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفيما يتعلق بالصين اعرب بزشكيان عن تطلعه إلى التعاون على نطاق أوسع مع بكين، معتبرا أن خريطة الطريق التي أبرمها البلدان والتي تمتد على مدى خمسة وعشرين عاما تمثل معلما مهما نحو إقامة شراكة استراتيجية شاملة ومفيدة للطرفين.

كما اكد بزشكيان أن طهران ملتزمة بتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية وأميركا اللاتينية، فيما قال إنه يتطلع للدخول في حوار بناء مع الدول الاوروبية .كما وجه حديثه للاميركيين قائلا إن طهران لم ولن تستجيب للضغوط، وإن على صناع القرار في واشنطن ان يدركوا واقع ايران.



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