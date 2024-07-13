استهداف رجال الانقاذ في إحدی أكبر المجازر بغزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم ان اعداد كثيرة من سيارات الاسعاف وصلت الی مجمع ناصر الطبي تنقل جثامين الشهداء والجرحی الذين استهدفهم طيران الاحتلال الاسرائيلي في منطقة المواصي.

وأوضح ان المنطقة المستهدفة والتي تقع غرب خانيونس هي منطقة تعج بالسكان وخيام النازحين والاسواق.

وأكد ارتكاب الطيران الحربي جريمة حرب، باستهدافها طاقم الدفاع المدني ورجال الانقاذ والتي استهدفتهم بأكثر من 5 صواريخ دون تبليغهم ومباغتتهم في مكان الحدث.

وتحاول سيارات الاسعاف والانقاذ انتشال جثامين الشهداء والجرحی من تحت الركام.

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