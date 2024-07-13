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ماذا تعرف عن 'غوانتانامو الشرق الأوسط' المخوف؟

السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

سجن "سدى تيمان" او ما يعرف بـ"غوانتانامو الشرق الأوسط" هو قاعدة عسكرية إسرائيلية متعددة الوحدات ويقع في بئر السبع، جنوبي الأراضي المحتلة.

العالم- فيديوغرافيك

سدي تيمان هو مجزرة الأحياء يُعتقل فيه المئات من الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر ويعتبر أكثر السجون دموية وإجراماً في التاريخ الحديث.

ويتعرض المعتقلون فيه لأبشع وأصعب أنواع التعذيب وتُمنع المنظمات الحقوقية او اي جهات اخرى من زيارته ولا أحد يعرف الظروف القاسية والممارسات الوحشية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون فيه إلا من يخرجون منه .

عشرات المعتقلين يموتون تحت التعذيب في هذا السجن، ومن خرج حياً يكون بقايا إنسان غير قادر على استكمال حياته جسديا ونفسيا.

نتنياهو يطالب بتحويل السجن إلى معتقل مؤقت فيما يعارض بن غفير الإغلاق ويدعو لتشديد العقوبات على المعتقلين الفسطينيين وإطلاق الرصاص عليهم بدلاً من إعطاء الطعام لهم.

معتقل سدي تيمان هو صورة واضحة عن سادية قادة الاحتلال ونقطة سوداء بتاريخ البشرية.

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