الجيش الاسرائيلي ينفذ عمليات إعدام ميدانية لعائلات بكامل أفرادها

العالم - فلسطين

وشن طيران الاحتلال غارة على منزل عائلة الراعي في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدة أشخاص بينهم طفلان.

كما سمع دوي انفجارات في محيط مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق المدفعية الاسرائيلية عدة قذائف صوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، أصيب عشرة أشخاص على الأقل في قصف استهدف منزلهم، في ظل تكثيف الاحتلال قصف المخيم خلال اليومين الماضيين.

كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي طال منزلاً شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق ارتكاب جيش الاحتلال مجازر مروعةً بحق العائلات، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب فظائع مروعةً بحق المدنيين خلال اقتحامه على مدار أربعة أيام للأحياء الغربية لمدينة غزة، اشتملت على جرائم قتل معمد وأعمال تدمير وحرق واسعة للمنازل والمباني المدنية.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات إعدام ميدانية لعائلات بكامل أفرادها بعد مداهمة منازلهم ومحاصرتهم في منطقة 'الصناعة' غربي مدينة غزة، وفق المرصد.

من جانبها، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن فشل المجتمع الدولي في وقف الجرائم الإسرائيلية مكن تل ابيب من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

ووصفت البانيز العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر بأنه 'الثمرة المرة' لإفلات "إسرائيل" من العقاب خلال العقود الماضية.

وشددت على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يستمر بتجاهل المشروع الاسرائيلي لتخليص فلسطين من الفلسطينيين في تحد للقانون الدولي.