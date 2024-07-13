مراسل العالم من مكان الجريمة..هكذا قتلت 'اسرائيل' مدنيين لبنانيين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من مکان الحدث، ان الشخصين اللذين عثر عليهما مقتولين في سيارة في بلدة الخردلي تم استهدافهما بصاروخ من مسيّرة معادية، وهما نجيب حسين حلاوي وعضو بلدية كفركلا موسى سليمان.

وأوضح مراسل العالم ان الشهيدين كانا معمرين في السن يقومان بتعبئة المياه من عين القصبة لأخذها إلى المواشي في بلدة كفركلا، فاستهدفتهما المسيرة الاسرائيلية بالصاروخ.

وأشار مراسل العالم الی نقل جثماني الشهيدين الی مستشفی مرجعيون.

وأکد مراسل العالم ان أحد الشهدين کان والد الشهيد محمد حلاوي الذي استشهد علی طريق القدس.