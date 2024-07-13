شاهد تعليقات رواد التواصل على هفوات الرئيس الأميركي

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بايدن الذي يواجه انتقادات لاذعة سقط في هفوتين كبيرتين، حين قدم الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي على أنه فلاديمير بوتين. وقدم نائبته كامالا هاريس بإسم دونالد ترامب.

تعليقات كثيرة ومختلفة حول هفوات الرئيس الأميركي.

تعليق من "غازي" الذي كتب. هفوات وزلات لسان بايدن اشي بأنه أصبح غير قادر على التحكم في تفكيره كيف لاقوى دولة في العالم ان لا تجد مرشحين للرئاسة سوى خَرِفْ

"علاء" بدوره كتب هذا الحديث الساخر.. بايدن والصحفي: - سيد جو. لماذا أخطأت في اسم زيلنسكي؟ - كنت أفكر في بوتين.. وكلاهما فلاديمير! - لماذا بوتين بالذات؟ - لأن ترامب يزعجني.. - وما صلته ببوتين؟ - لأن الصين تدعمه؟ - تدعم من؟ - إيران؟ - أنا أسأل عن بوتين؟ - أعرف.. لكن صفقة غزة تزداد تعقيدا! - والحل؟ - في رحيل بوتين!

أما "أحمد الشهري" فكتب. يرتكب بايدن سلسلة من الزلات في الصحافة الحاسمة المؤتمر. يشير الرئيس إلى "نائب الرئيس ترامب" ويطلق على الرئيس زيلينسكي لقب بوتين من بين الأخطاء الأخرى في قمة الناتو في واشنطن.

ما الذي يدفع بشخص في عمر الشباب إلى إنهاء حياته؟ هذا السؤال كان طاغيا على حديث الناشطين في اليومين الأخيرين بعد أن اقدمت فتاة مصرية على إلقاء نفسها أمام القطار في محطة مترو جمال عبد الناصر. الفتاة التي أنهت حياتها أمام جميع الناس الذين كانوا حاضرين في المترو، أثارت أسئلة كثيرة حول دوافع هكذا أفعال

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع قضية فتاة المترو.

نبدأ مع هذا التعليق من "بيتر" وفيه. في بنت انهت حياتها النهاردة في مترو جمال عبد الناصر من تعليق ناس في دوايري على الفيسبوك اتضح يعرفوها و هي بقالها فترة متغيبة عن سكنها و مختفية و النهاردة رحلت

"هاني بخيت" ايضا علق متسائلا. أنهت فتاة حياتها تحت عجلات مترو الانفاق ما أدى إلى مفارقتها الحياة فى الحال.. يا ترى ايه اللى ممكن يوصل الانسان انه يعمل كده ؟؟

أما "بوسي" عامر" فكتبت. يا رب عفوك وغفرانك ورحمتك بيها محدش عارف هي واجهت إيه ولا فيها إيه خلاها تفضل الموت على الحياة يارب رحمتك بعبادك

من المفترض أن المنافسة الرياضية قائمة على الشفافية والتنافس الشريف. لكن ما حصل بين شهد سعيد وجنّة عليوة في إحدى منافسات سباق الدراجات الهوائية ناقض هذه القاعدة. شهد سعيد أصبحت محل انتقادات بعد اتهامها بالتسبب بإصابة خطرة جنة عليوة في إحدى منافسات سباق الدراجات، وذلك من أجل استبعادها وضمان تأهل شهد مكانها للمشاركة في الاولمبياد. هذا ما حصل

آراء مختلفة للناشطين حول هذا الموضوع. نستعرض بعض التعليقات ولدينا هنا تعليق من "سامية عبدالله" وفيه. السؤال هو: هل لو لم يتم ترشح هذه اللاعبة للمشاركة في الأولمبياد لم نكن نستطيع معرفة ان هناك اذي بالغ وقع علي انسان؟ جنة اختبرها الله و صبرت ثم نالت دعاء الملايين لها . هذا هو الجبر من الله

"احمد" ايضا علق. مهما علمت وربّيت وكبَّرْت ممكن يبقى مدرب بنتك في نادي المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس هو مدرب شهد سعيد. والمنافِسة الوحيدة لفريق النادي بتاعُه هي جنّة عليوة.. فيُسَلِّط واحدة بلطجية وقوية زي شهد تضربها علشان الاتنين التانيين يخلصوا اول وتاني.

أخيرا مع "أحمد منصور" الذي اختصر الرياضة بهذه الجملة. لأصحاب العقول فقط الرياضه أخلاق قبل ما تكون ميداليات او مراكز.

كيف تبتسم وأنت تتحدث عن غزة؟ درس في الاخلاق وجهه الصحافي سعيد عريقات للمتحدث بإسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر الذي لم يظهر أي احترام للضحايا الذين تتسبب الإدارة الاميركية بسقوطهم نتيجة دعمها للدوان على غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..