مجزرة جديدة للاحتلال بمخيم الشاطئ بعد مجزرة المواصي+فيديو

العالم - فلسطين

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، مجزرة ضد مصلين في مخيم الشاطئ غرب غزة، خلال أدائهم صلاة ظهر اليوم السبت، في مجزرة هي الثانية منذ صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت قصفت مصلى المنتزه بجانب مدرسة شهداء الشاطئ غرب غزة خلال أداء مجموعة من المصلين صلاة الظهر.

وأفاد مصادر إعلامية أن الحديث يدور عن 25 شهيدًا وعدد من الإصابات بمجزرة استهداف المصلى في الشاطئ.

وذكر أن سكان المخيم بادروا مؤخرًا لتجهيز المصلى لأداء الصلوات بعد تدمير الاحتلال جميع مساجد مخيم الشاطئ.

وظهرت أشلاء وجثامين الشهداء على فراش المصلى فيما تجمع عدد من سكان المنطقة لمحاولة تقديم الإسعاف للمصابين.