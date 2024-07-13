الأجواء المحيطة بمفاوضات الدوحة وموقف نتنياهو منها

العالم – العين الإسرائيلية

ويسلط البرنامج الضوء على مواقف نتنياهو الذي كرر فيها شروطه التعجيزية فيما يتعلق بصفقة وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى مصرا على الاستمرار في هذا العدوان على قطاع غزة وتحقيقه اهداف هذه الحرب.



وفيما يتعلق بنتنياهو الذي لا يمل من تكرار شروطه التعجيزية في المفاوضات وأهمها الاستمرار في هذه الحرب حتى تحقيق أهدافه التي أعلنها في بداية العدوان وعما يريده نتنياهو في الحقيقة، أكد فتح كليب المتابع للشأن الإسرائيلي أن الجميع قد بات يدرك طبيعة الأهداف التي يريدها نتنياهو من استمرار حربه وهو بكل تأكيد الأمر محسوب بالنسبة للإسرائيليين ولكل العالم ان نتنياهو لا يريد وقف العدوان بل يريد الاستمرار بهذه الحرب لانها ترتبط بمستقبله السياسي.

ولفت كليب إلى أن هناك احدى أمرين: أولهما إما أنه ينتظر زيارته لواشنطن لإلقاء كلمته في الكونغرس الأمريكي أو أنه وهذا المرجح أكثر ينتظر الإنتخابات الرئاسية الامريكية على أمل فوز صديقه دونالد ترامب الذي يمكن أن يقدم له ما لم يقدمه بايدن، علما بأن بايدن قد قدم للكيان الإسرائيلي ما لم يقدمه أي رئيس في العالم، وبالتالي فإن نتنياهو يدرك تماما أن وقف حرب يعني نهاية مستقبله السياسي لذلك هو يحاول إطالة أمد الحرب بغض النظر عن النتائج التي يمكن أن تحملها، وهذا أمر بالتأكيد هو برسم كل دول العالم خاصة الدول الغربية المتحالفة مع الكيان الصهيوني، والتي ما زالت حتى هذه اللحظة توجه أصابع الإتهام الى المقاومة التي عبرت عن مرونة واضحة وقدمت تنازلات بما له علاقه بانتهاء العدوان، لان للمقاومة مصلحة بانتهاء العدوان، بينما نتنياهو يريد الأسرى ويريد القضاء على المقاومة دون أن يقدم أي ثمن مقابل ذلك.

وتطرق البرنامج الى كلام نتنياهو الذي هو محاولته القبيحة ورفضه للاطاحة بالمفاوضات الجارية من أجل التوصل الى صفقة تبادل للأسرى، وهذا التوصيف لأحد المحللين الصهاينة الذي أشار الى مطلب نتنياهو، وهو إحتلال محور فيلاديلفي مع مصر.

كما سلط البرنامج الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي الاسرائيلية التي بدورها تفاعلت مع كلام نتنياهو، واتهم الكثير من النشطاء نتنياهو بالتفريط في الأسرى وإيهام الاسرائيليين بانها هازمة حماس قاب قوسين أو أدنى، فقد قال تراسي على الانستغرام:" فيما نحن نموت نتنياهو الذي انتخبناه يتظاهر بأنه أعمى"، وأما أفيف فقد قال:" نتنياهو يزعم أننا عما قليل سنهزم حماس وأن هذا بفضله، لأنه يقف ثابتا امام السنوار".

ضيف البرنامج:

-المتابع للشأن الإسرائيلي فتحي كليب

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