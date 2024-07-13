في یوم ساخن..المقاومة تمطر الصهاينة بحممها + فيديو

العالم - فلسطين

هذا وأعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في عدة بيانات استهداف قوت المقاومة تجمعات وانتشارات لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية، وفي محيط موقع معيان باروخ، ومحيط ثكنة بيت هلل ‏بصواريخ فلق محققة إصابات مباشرة.

كما إستهدفت المقاومة الإسلامية منزلا يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءاتاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدة الخردلي والذي أدى إلى استشهاد مواطنَين، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية السبت مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

كما استهدف مجاهدو المقاومة مبان يستخدمها جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا فيها إصابات ‏مؤكدة، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع راميا واستهداف مستوطنة (قنير) بصليات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة .

كما استهدفت المقاومة دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة عند الساعة (17:05) من يوم السبت موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وفيما أعلنت قناة 12 العبرية وقوع أضرار جسيمة في مبنيين في مرجليوت عقب سقوط صواريخ من لبنان، أعلن مجلس الجليل الأعلى عن وقوع حرائق وأضرار جراء سقوط صواريخ في يوفال ومعيان باروخ ومرجليوت.

كما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونه ومحيطها، إلى جانب تفعيل الدفاعات الجوية بالجليل الغربي.

هذا وأعلنت كتائب القسام اليوم في عدة بيانات: تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة هندسة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت: تمكن مجاهدو القسام من استهداف جيب صهيوني من نوع "همر" بقذيفة "RPG" والاشتباك مع عدد من جنود الاحتلال بجواره وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مجلس الوزراء في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأكدت الكتائب: تمكن مجاهدو القسام من إيقاع رتل آليات صهيونية في كمين محكم وتدمير 3 دبابات "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" قرب مسجد أبو ذر الغفاري شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.