فيديو خاص: بعد مجزرة خانيونس، ما شروط المقاومة للتنازل؟!!

العالم - خاص بالعالم

وأضاف الحاج موسى: التقارير تشير الى ان الاحتلال استخدم اسلحة جديدة ومحرمة في هذا القصف، وهذا يؤكد ان الاحتلال ماض قدما في جرائمه وان نتانياهو غير معني بالتوصل الى وقف لاطلاق النار.

واعتبر ان مواصلة العدو جرائمه في قطاع غزة تأتي نتيجة الغطاء الذي توفره له الادارة الاميركية ومواقف بعض الحكومات الاوروبية وضعف المواقف العربية التي لم ترتق لحد الان لمستوى ما يجري في قطاع غزة من ابادة.

وشدد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي محمد الحاج موسى على ان نتانياهو يقول للعالم الان انه غير معني بكل القرارات الدولية والاعراف الانسانية والاخلاقية، وكل المؤسسات لن تستطيع ان ترغمني على وقف اطلاق النار وووقف الابادة في قطاع غزة.

واوضح الحاج موسى ان المناورة تعاطت بمرونة غير مسبوقة مع الوسطاء واكدت ضرورة وقف اطلاق النار، لكن نتانياهو يأتي ليطلق النار على المفاوضات ويقول انه مستمر في الحرب حتى ما لا نهاية.

واكد ان هذه الجريمة وغيرها كفيلة بأن تجعل المقاومة اكثر تمسكا بشروطها التي وضعتها من وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب كامل للاحتلال من كافة مناطق قطاع غزة وخاصة نتساريم وفيلادلفيا، التي لن نسمح للاحتلال بالبقاء فيها.

وتابع الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي محمد الحاج موسى: وكذلك (عودة) النازحين وضمانات بعدم العودة الى اطلاق النار، منوها الى ان الاحتلال يظن انه من خلال هذه الابادة والمجازر يمكن ان تعطيه المقاومة ما لم يحصل عليه في الميدان.

وقال الحاج موسى: نحن على ثقة كبيرة جدا بإخواننا في كل محور المقاومة ونحن على تواصل لا يتوقف على مدار الوقت حول ادق التفاصيل، وليس لدينا ادنى شك بان محور المقاومة ماض قدما في دعم القضية الفلسطينية وخاصة في المجال الميداني من خلال الضربات التي تدك الاحتلال ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

واردف الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي محمد الحاج موسى قائلا: غزة، لبنان، الضفة الغربية، كل محورالمقاومة، اليمن العزيز، العراق، سوريا، طهران، هذا المحور اكد من خلال الدم النازف لابناءه انه لن يتراجع حتى يتوقف الاحتلال عن الابادة في قطاع غزة، وانهم غير معنيين بمناقشة أي مسألة مع اي من الدول التي تحاول التواصل معهم، وانما الامر بيد الشعب الفلسطيني وبيد المقاومة.

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