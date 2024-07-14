تضامنا مع غزة.. الأردنيون يعارضون إقامة مهرجان جرش

العالم - خاص بالعالم

سخط وغضب غير مسبوق يشهده الشارع الأردني بعد عزم الحكومة الأردنية إقامة مهرجان جرش للثقافة والفنون في ظل الأوضاع الصعبة والحرب المستعرة التي يشهدها قطاع غزة.

وقالت انوار الزعبي الصحفيةالأردنية: من المفترض أن نقف الآن مع اهلنا في فلسطين بجميع جوانب الحياة، ومن المفترض ان لا يقام هذه السنة مهرجان جرش أو يتم تأجيله إحتراما لأهلنا في غزة واحتراما لارواح الشهداء".

تبريرات الحكومة الأردنية بانها ستخصص جزء من عوائد التذاكر المباعة وتقديمها كنوع من التبرع إلى الهيئات الخيرية التي تقدم المساعدات إلى غزة أثارت سخرية واسعة بين الأردنيين.

وقال ضرار علي مواطن اردني:" رغم الرفض الاردني الشعبي الكبير لإقامه مهرجان جرش الى انه كانت تبريرات الحكومة والقائمين على مهرجان جرش اكثر اساءة".

قرار إقامة مهرجان جرش في هذا العام في شكله التقليدي، يخالف التوجه الرسمي للأردن، والموقف الشعبي، من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية، فالشعبان الأردني والفلسطيني لطالما كانت قضاياهم المصيرية واحدة.

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