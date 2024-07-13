إيران بطلة كأس آسيا الوسطى لكرة القدم للشباب والخارجية تهنيء

العالم - إيران

وفي هذه المباراة التي جرت في مدينة جلال آباد بقيرغيزيا، تمكنت إيران من الفوز على البلد المضيف قرغيزيا بنتيجة 3-0.

سجل رضا غندي بور أهداف إيران الثلاثة (هاتريك) في هذه المباراة.

شاركت 6 منتخبات في هذه الدورة حيث قسمت الى مجموعتين، ضمت الاولى؛ قرغيزيا وطاجيكستان وافغانستان، فيما ضمت الثانية إيران واوزبكستان وتركمنستان.

في دور المجموعات فازت إيران على تركمنستان 3-0 وتعادلت مع اوزبكستان 1-1 لتتصدر المجموعة وتتاهل الى المباراة النهائية التي فازت فيها على قرغيزيا 3-0.

وحلت اوزبكستان في المركز الثالث في البطولة بفوزها على طاجيكستان بنتيجة 3-0 .

كنعاني يهنىء منتخب الشباب الإيراني لكرة القدم بفوزه في بطولة كافا الدولية

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" المنتخب الإيراني لكرة القدم بفوزه في بطولة اتحاد اسيا الوسطى لكرة القدم الدولية (كافا) للشباب تحت 20 عاما.

وعلى حسابه الشخصي عبر شبكة التواصل اكس ، كتب كنعاني :" نهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وجهازه الفني والوسط الرياضي الإيراني على فوزهم ببطولة كافا الدولية لكرة القدم".

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن جهود الرياضيين المبذولة من اجل الوصول الى قمم الاعتزاز ورفع علم الجمهورية الاسلامية الإيرانية عاليا امر يدعو للفخر والثناء.