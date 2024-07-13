برلمانية فرنسية: على كل فرنسي توقيع إعلان للاعتراف بـ'إسرائيل'!

العالم - اوروبا

كارولين يادان، وهي محامية، تبلغ من العمر 55 عاما، وتنتمي إلى معسكر حزب "النهضة"، حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت قد فازت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية على النائب البرلماني الفرنسي- الإسرائيلي مائير حبيب، المنتمي إلى حزب "الجمهوريين" اليميني المحافظ، والذي برز في الأشهر للدفاع بشكل هيستيري عن "إسرائيل" ومهاجمة كلّ المنددين بالحرب على غزة.

وكان مائير حبيب، الذي يصفه البعض بأنه "صوت إسرائيل، لاسيما رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو"، في الجمعية الوطنية الفرنسية، كان قد أثار مؤخراً جدلاً واسعاً، على خلفية تصريحات وصف فيها الفلسطينيين بأنهم سرطان.