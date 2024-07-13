السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

برلمانية فرنسية: على كل فرنسي توقيع إعلان للاعتراف بـ'إسرائيل'!

برلمانية فرنسية: على كل فرنسي توقيع إعلان للاعتراف بـ'إسرائيل'!
السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت النائبة البرلمانية، كارولين يادان، المنتخبة حديثاً عن الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين في الخارج والتي تضم "إسرائيل" وإيطاليا ومالطا وسان مارينو والفاتيكان وقبرص واليونان وتركيا، قالت إنها “تريد أن يقوم كل من يصبح فرنسياً بالتوقيع على إعلان للاعتراف بـ" إسرائيل”.

العالم - اوروبا

كارولين يادان، وهي محامية، تبلغ من العمر 55 عاما، وتنتمي إلى معسكر حزب "النهضة"، حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت قد فازت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية على النائب البرلماني الفرنسي- الإسرائيلي مائير حبيب، المنتمي إلى حزب "الجمهوريين" اليميني المحافظ، والذي برز في الأشهر للدفاع بشكل هيستيري عن "إسرائيل" ومهاجمة كلّ المنددين بالحرب على غزة.

وكان مائير حبيب، الذي يصفه البعض بأنه "صوت إسرائيل، لاسيما رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو"، في الجمعية الوطنية الفرنسية، كان قد أثار مؤخراً جدلاً واسعاً، على خلفية تصريحات وصف فيها الفلسطينيين بأنهم سرطان.

روابط ذات صلة

فرنسا تتأرجح بين اليمين واليسار بعد الانتخابات التشريعية

مسؤول صهيوني يفجّر قنبلة في علاقات الكيان مع فرنسا