خاص: صور مباشرة، من كان في السيارة المستهدفة على طريق خردلة - مرجعيون؟!!

العالم - خاص بالعالم

وأفاد مراسلنا بأن كيان الاحتلال شن اعتداءات متكررة علي المناطق اللبنانية، فيما ردت المقاومة الاسلامية على ذلك بسلسلة كبيرة من العمليات مستهدفة العديد من المستوطنات وتجمعات جنود الاحتلال.

واضاف: قبل ساعة قصفت المقاومة مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، واعترف الاحتلال بسقوطها على المنازل مباشرة ما ادى الى تدمير وتضرر العديد منها.

واوضح ان ذلك ياتي ردا على الغارة التي شنها الاحتلال صباحا مستهدفة سيارة على الطريق الخردلة – مرجعيون، ما ادى الى استشهاد مدنييْن اثنين.

وتابع ان المقاومة قصفت كذلك اليوم مستعمرة المطلة بصاروخ جهاد، ومستعمرتي معيام باروخ وبيت ايلل بصواريخ فلق، ومستعمرة حنيتا وغيرها في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلتيْن.

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