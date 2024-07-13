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تواصل مجازر الإحتلال في غزة في ظل صمت دولي.. رسالةُ بزشكيان للعالم تأكيدٌ على الموقفِ الإيرانيِ الثابت تجاهَ فلسطين

تواصل مجازر الإحتلال في غزة في ظل صمت دولي.. رسالةُ بزشكيان للعالم تأكيدٌ على الموقفِ الإيرانيِ الثابت تجاهَ فلسطين
السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة استشهاد قرابة 90 فلسطينيا في مجزرتين جديدتين ارتكبهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ غربي غزة ومنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. 

العالم - بانوراما

وأفادت مصادر طبية باستشهاد العشرات وإصابة أكثر من مئتين وثمانين آخرين، بينهم طواقم من الدفاع المدني جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في المواصي.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال نفذ خمس غارات جوية وقصفا مدفعيا على مخيمات النزوح في المواصي.

حركة حماس قالت إن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف قيادات في المقاومة إنما هي ادعاءات كاذبة، مضيفة أن مجزرة مواصي خانيونس استمرار للإبادة النازية ضد الشعب الفلسطيني.

من جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن الجريمة تؤكد الطبيعة العدوانية للاحتلال وأن ادعاءاته هي لتبرير جريمته النكراء وإمعان في استمرار حرب الإبادة ضد أهالي غزة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان العمل مع الدول العربية المجاورة على وقف المذبحة الإسرائيلية في قطاع غزة، ومنع اتساع رقعة الحرب.

وفي رسالة إلى العالم عرض بزشكيان عددا من رؤى حكومته المقبلة في ما يخص علاقات طهران الإقليمية والدولية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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