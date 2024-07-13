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صنعاء:لن نتردد بتوسيع عملياتنا ضد 'اسرائيل' ومن يقف خلفه

صنعاء:لن نتردد بتوسيع عملياتنا ضد 'اسرائيل' ومن يقف خلفه
السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية ‏تتابع تطورات الأوضاع في قطاع غزة وآخرها ارتكاب الكيان الصهيوني لمجزرة مروعة اليوم راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.

العالم - الیمن

وأكد العميد سريع في بيان، أن التخاذل العربي والإسلامي شجع الكيان الصهيوني على استمرار ارتكاب هذه الجرائم وعلى مرأى ومسمع العالم.

وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية وضمن تأديتها لواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، لتؤكد أنها مستمرة في موقفها المساند للشعب الفلسطيني المظلوم حتى يتوقف العدوان والحصار.

كما أكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستعمل على اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات وبحسب إمكانياتها وقدراتها على الانتصار الفعلي لدماء الشعب الفلسطيني وأنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

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