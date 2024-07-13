صنعاء:لن نتردد بتوسيع عملياتنا ضد 'اسرائيل' ومن يقف خلفه

العالم - الیمن

وأكد العميد سريع في بيان، أن التخاذل العربي والإسلامي شجع الكيان الصهيوني على استمرار ارتكاب هذه الجرائم وعلى مرأى ومسمع العالم.



وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية وضمن تأديتها لواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، لتؤكد أنها مستمرة في موقفها المساند للشعب الفلسطيني المظلوم حتى يتوقف العدوان والحصار.



كما أكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستعمل على اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات وبحسب إمكانياتها وقدراتها على الانتصار الفعلي لدماء الشعب الفلسطيني وأنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.