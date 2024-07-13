مصادر مصرية: محادثات غزة متوقفة حتى تظهر إسرائيل جديتها في المفاوضات

العالم-فلسطين

وذكرت المصادر التي تحدثت لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن سلوك الوسطاء الإسرائيليين كشف عن "خلاف داخلي".

وبحسب المصادر فإن الوفد الإسرائيلي سيعطي موافقته على عدد من الشروط قيد النقاش، ثم يعود بتعديلات أو يقدم شروطا جديدة تهدد بإغراق المفاوضات.

وقالت المصادر إن الوسطاء اعتبروا "التناقضات والتأخير في الردود وإدخال شروط جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه سابقا".

وبينت المصادر ذاتها أن الجانب الإسرائيلي ينظر إلى المحادثات كإجراء شكلي يهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي.

وأكدت في السياق أن "مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة بقطاع غزة وعدم طرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد".