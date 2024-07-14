جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان

العالم-لبنان

وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات قضاء مرجعيون حولا، رب ثلاثين، كفركلا، وبين عديسة وكفركلا.

وأفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية نفذت قرابة العاشرة إلا ثلثا من مساء اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة خلة وردة في لأطراف بلدة عيتا الشعب.

كما شن الطيران الحربي الصهيوني عدوانا جويا بصاروخين على بلدة عيتا الشعب.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الهجمات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.

وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان، بسبب القصف الصهيوني.

ومن جهته، أفاد الجانب الصهيوني بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال فلسطين المحتلة وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.