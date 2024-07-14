شاهد: إصابة ترامب في إطلاق نار...ردود أفعال غاضبة على محاولة اغتيال ترامب

العالم-الامريكيتان

كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بوقوع محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

ترامب

وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء السبت، وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.

وأظهرت مقاطع مصورة ترامب وهو يختبئ تحت المنصة التي كانت يلقي من عليها الخطاب خلال إطلاق النار.

وبعدها ظهر ترامب وسط الحرس الخاص به وهو يهتف وسط أنصاره ووجه مخضب بالدماء، بحسب ما ورد في مقطع مصور آخر.

قالت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه بخير بعد إطلاق نار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقالت حملة ترامب في بيان ليل السبت/الأحد، "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل على تحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع".

وأضافت حملة ترامب، "إنه بخير (ترامب) ويتم فحصه في منشأة طبية محلية.. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل".

بايدن لا يعلم شيئا

وتعليقا على الحادثة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لم يتلق أي معلومات حول الهجوم المزعوم على سلفه دونالد ترامب.

وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقى "إحاطة أولية" بشأن الحادث الذي وقع لسلفه والمرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال متحدث باسم البيت للصحفيين، إن " الرئيس تلقى معلومات أولية بشأن الحادث الذي وقع لسلفه ترامب أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي".

مكتب التحقيقات الفيدرالي يرفض التعليق

رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على حادثة إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأحال مكتب التحقيقات طلب وكالة "سبوتنيك" إلى الخدمة السرية.

رؤساء سابقون يعلقون على إطلاق النار على ترامب

قال الرئيس الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما، إنه لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديمقراطيتنا. مضيفا يجب علينا جميعًا أن نشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بأذى.

بدوره، قال الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن، "أنا ولورا (زوجته) ممتنان لأن الرئيس ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته، ونثني على رجال ونساء الخدمة السرية لاستجابتهم السريعة.