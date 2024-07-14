عشرات آلاف الاسرائيليين يطالبون بصفقة فورية لاستعادة الاسری

العالم - مراسلون

خرج متظاهرين اسرائيليين سيرا على الاقدام يتقدمهم عوائل الاسرى والمحتجزين.

المسيرة انطلقت قبل اربعة أيام من تل ابيب وصولا الی القدس المحتلة رافعين شعار الان نريد المحتجزين، مطالبين بأبرام صفقة تبادل عاجلة محذرين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التلاعب والمماطلة لأفشالها لأسباب ذاتية.

وقال أمجد شهاب وهو استاذ في القانون الدولي:"هذه المظاهرات لم تصل الی المستوی المطلوب واعتقد ان الازمة السياسية الاسرائيلية تفتقر لقيادات سياسية وازنة ممكن ان تواجه نتنياهو، يبقی نتنياهو صاحب القرار السياسي، صاحب السلطة التنفيذية ويبقی هو الشخصية المهيمنة".

وشهد كيان الاحتلال تظاهرات شارك بها عشرات الالاف من الإسرائيليين ومن قطاعات وأحزاب مختلفة لكن الخلاص من نتنياهو وحكومتة يوحدهم في ظل مطالبة 72 بالمئة باستقالة ‎نتنياهو و64 بالمئة يؤيدون التوصل لصفقة في أقرب وقت، وفق إستطلاع للرأي للقناة 12 العبرية.

وقال الكاتب والمحلل السياسي شادي الشرفة:"التخوف من افشال الصفقة مسألة واردة منذ عدة شهور وكافة استطلاعات الرأي التي اجريت تؤكد الغالبية العظمی من المجتمع الاسرائيلي يعتقد ان نتنياهو ليس معني بصفقة تنجز مسألة الافراج عن الاسری علی اعتبار انه هناك أهداف شخصية لنتنياهو أهم من الافراج عن الاسری".

وتحذر أوساط سياسية وأمنية داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي من اتساع كبير لرقعة الاحتجاجات بالشارع الاسرائيلي وحالة من الفوضى مع استمرار إستخدام القوة ضد المتظاهرين والاعتداء عليهم واعتقالهم ومحاولات نتنياهو لوضع العراقيل وأضافة بنود جديدة لصفقة التبادل مما ينذر بفشلها.

المتظاهرون باتوا علی يقين بأنه لايمكن اتمام اي صفقة لاستعادة الاسری والمجتجزين بوجود بنيامين نتنياهو وحكومته. لذلك وجب اسقاطه.