مجزرة خانيونس واسقاط مساعي صفقة غزة

العالم - مع الحدث

هل الانتقام من النازحين المدنيين وخروج مستشفياته من الخدمة يعكس حال احباط الاحتلال في الميدان والتي دعت كذبا ان الهدف هو قيادات من المقاومة؟

هل يعتقد نتنياهو ان قرار قتل المدنيين يضغط على المقاومة ويدفعها الى تقديم تنازلات فيما حماس تقول ان ادعاءاته باستهداف قيادات فلسطينية هي للتغطية على حجم المجزرة غير المسبوقة في تاريخ الحروب؟

ما اهمية قول حماس بان الارهاب المتصاعد والجرائم ضد الانسانية لن تفك عضد شعبنا ومقاومتنا وتثنيهم عن الصمود، والادارة الامريكية شريك مباشر في الجريمة؟

كيف سيكون التجاوب مع دعوة المقاومة لكافة كتائبها للنفير العام انتصارا لغزة ودماء شهداءها والدعوة للتظاهر في الضفة الغربية تنديدا بالمجزرة؟

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د. سهيل ناطور، الكاتب والباحث السياسي راسم عبيدات