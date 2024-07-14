الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 14-07-2024

الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 13-07-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 12-07-2024