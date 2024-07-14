دولتان عربيتان تمتلكان أرخص مياه عذبة للشرب.. والأغلى بدول متقدمة

العالم- اقتصاد

وبحسب البيانات، تعتبر الولايات المتحدة هي الوحيدة من بين أكبر الاقتصادات المدرجة في البلدان العشرة الأوائل التي لديها أغلى مياه للشرب، حيث يتعين على المواطن الأمريكي دفع 2.19 دولارًا مقابل 1.5 لترا من مياه الشرب، وساهمت هذه التكلفة المرتفعة بجعل الولايات المتحدة في المركز الثامن ضمن قائمة أكثر الدول غلاء على مستوى ليتر المياه.

وأشارت البيانات إلى أن دولة موناكو تعد الأغلى حيث يبلغ سعر 1.5 ليترا من المياه نحو 5.8 دولارا ما يعد الأعلى والأغلى في العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، احتلت دول منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا قائمة الدول العشرة الأولى وضمت كل من أنتيغوا وبربودا (2.59 دولار لكل 1.5 لتر)، جمهورية أفريقيا الوسطى (2.49 دولار)، بربادوس (2.48 دولار)، جزر البهاما (2.41 دولار)، كوستاريكا ( 2.35 دولارا أمريكي)، وغرينادا (2.26 دولار أمريكي)، وإريتريا (2.14 دولار أمريكي).

واحتلت أيسلندا المركز العاشر حيث يبلغ سعر 1.5 ليترا من المياه نحو 2.04 دولارا.

ولفت التقرير الصادر إلى أنه سيتعين على المواطن في 77 دولة حول العالم دفع أكثر من دولار واحد مقابل 1.5 لتر من المياه العذبة، مضيفا أن روسيا تحتل المرتبة 155 من حيث تكلفة مياه الشرب في العالم ويبلغ سعر 1.5 ليترا نحو 55 سنتا.

وفي الوقت نفسه، بين الدول التي تتمتع بأسعار معقولة لمياه الشرب العذبة والأرخص هي مصر (18 سنتا) وليبيا (24 سنتا).