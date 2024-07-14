قادة حرس الثورة يهدون راية العتبة الحسينية المقدسة للرئيس المنتخب

العالم - ايران

وخلال هذا اللقاء اهدى قادة حرس الثورة الإسلامية راية العتبة الحسينية المقدسة الى الرئيس المنتخب.

وفي هذا الاطار أعلن الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان عن اجتماعه مع كبار قادة الحرس الثوري عبر نشر رسالة على شبكة "إكس" الاجتماعية.

وكتب بزشكيان في هذه الرسالة: كل عواصف وزوابع العالم تخمد ، لكن راية الحسين (ع) تبقى خفاقة ولن تنكس أبدا.

وأضاف: "خلال لقاء اليوم مع إخوتي الأعزاء في الحرس الثوري الإسلامي، تلقيت راية العتبة المقدسة لمرقد السيد الشهداء (عليه السلام) هدية منهم.

وأكد الرئيس المنتخب: راية أحرار العالم اليوم على أكتافنا. وحامل هذا اللواء بحاجة للعدل والوفاء والتفاني والأدب مثل العباس (ع).

يشار الى انه حضر الاجتماع مع الرئيس المنتخب اللواء سلامي، وحجة الإسلام حاج صادقي، والعميد باكبور، والعميد قاآني، والعميد حاجي زاده، والعميد تنكسيري، والعميد خادمي، والعميد كاظمي، والعميد سليماني، والعميد عابد.