هجمات اسرائيلية دقيقة لرفع حصيلة القتلی في غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان جيش الاحتلال الاسرائيلي وبعد يوم دام من المجازر في منطقة المواصي بخانيونس والذي خلف المئات من الشهداء والجرحی، بدا ماضياً اليوم ايضاً في قصف المناطق المختلفة من قطاع غزة.

إقرأ ايضاً.. كمية المتفجرات المستخدمة بمجزرة مواصي خان يونس ستصدمك

وتابع مراسل العالم ان جيش الاحتلال ركز في هجماته علی مدن شمال قطاع غزة، ما خلف أكثر من 48 شهيداً. وقد قصف جيش الاحتلال منزلاً لعائلة الغفاري في شارع الجلاء ومنزلاً لعائلة يوسف في منطقة أبواسكندر ومنزلاً لعائلة حجة في منطقة الصحابة ومنزلاً في حي الدرج.

وأكد مراسل العالم ان عمليات القصف الاسرائيلية خلفت عدداً من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة ولم تتمكن الطواقم الطبية وطواقم الانقاذ من انتشال جثامين الشهداء والجرحی المحتملين بسبب صعوبة الوصول اليهم وقلة الامكانيات المتاحة لذلك مع استمرار الحصار الخانق ومنع ادخال المستلزمات اللازمة للطواقم الطبية والدفاع المدني.

وتم نقل جثامين الشهداء الی مستشفي المعمداني التي أكد مراسل قناة العالم أنها منهكة وغيرقادرة علی استيعاب الكم الهائل من الشهداء والجرحی بسبب نقص الامكانيات والكادر الطبي.

وأوضح مراسل العالم ان استهداف الأماكن المكتضة بالسكان يؤكد تعمد الاحتلال في رفع أعداد الشهداء والذين جلهم من الاطفال والنساء.

إقرأ ايضاً.. إدانات فلسطينية وإقليمية ودولية واسعة لمجزرة خانيونس