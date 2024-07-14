كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية من نهاية نظام كيم جونغ أون!

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان: "نحذر بشدة من أنه لا يوجد أي سيناريو سيتمكن فيه نظام كوريا الشمالية من البقاء بعد استخدام الأسلحة النووية".

وجاء ذلك ردا على بيان صادر عن وزارة الدفاع الكورية الشمالية في اليوم السابق وبعد أن "تبنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية" في واشنطن يوم الخميس، حيث أدانت كوريا الشمالية ذلك ووصفته بأنه "عمل استفزازي متهور".

كما هددت كوريا الشمالية بأن "سيئول وواشنطن ستدفعان ثمنا باهظا فوق التصور".

وفي معرض الإشادة بتوقيع المبادئ التوجيهية، حذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن من أن "أي هجوم نووي كوري شمالي ضد كوريا الجنوبية سيقابل برد سريع وساحق وحاسم".

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه "من التناقض من جانب كوريا الشمالية إدانة سيئول وواشنطن لصياغة مبادئ توجيهية مشتركة للردع النووي، في حين أن بيونغ يانغ هي التي تهدد باستخدام الأسلحة النووية".

وأضافت الوزارة: "لولا التهديدات النووية الكورية الشمالية في المقام الأول، لم تكن تلك المبادئ التوجيهية المشتركة ضرورية".

وتابعت "هذه خطوة عادلة اتخذها التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مواجهة القدرات النووية المتحسنة لكوريا الشمالية وتهديداتها النووية الصارخة".

وألقت الوزارة باللوم "في التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية على النظام الكوري الشمالي"، وأشارت إلى أنه "على الرغم من معارضة المجتمع الدولي ومعاناة الشعب الكوري الشمالي، واصل النظام تطوير الصواريخ النووية غير القانونية".

وأصدرت الوزارة الكورية الجنوبية تحذيرا مماثلا في أبريل بعد أن قالت كوريا الشمالية إنها "أجرت تدريبات صاروخية تحاكي هجوما نوويا مضادا".