فشل'اسرائيل'في تبرير مذبحة المواصي وتنديد دولي بالجريمة

ردود افعال منددة بجرائم الكيان الإسرائيلي بحق المدنيين من سكان غزة ودعوات دولية لمحاسبة قوات الاحتلال على المجازر وحرب الابادة الجماعية التي تمارسها ضد المدنيين الأبرياء.

الأمم المتحدة أكدت أن استخدام الكيان الإسرائيلي أسلحة ذات تأثير واسع انتهاك للقانون الدولي، مدينة في بيان استمرار القوات الإسرائيلية في استخدام الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان في القطاع.

المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو شدد على ضرورة تعزيز حماية القانون الدولي واستخدامه لوقف المذبحة مؤكداً أن على جميع الدول التحرك والضغط باتجاه وقف إطلاق النار.

الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله دان المجزرة الاسرائيلية المروعة في المواصي بخانيونس، مؤكداً أن المقاومة ستخرج منتصرة من معركة طوفان الأقصى.

وفي هذا السياق توعدت حركة انصار الله اليمنية بالتصعيد ضد كيان الاحتلال وذكرت أن هذه الجريمة التي راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح تعد إمعاناً في جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

عربياً، دان الأردن المجزرة داعياً إلى تحرك دولي فوري وفاعل وتوفير الحماية للفلسطينيين. كما دانت مصر قصف منطقة المواصي وطالبت تل ابيب الالتزام بأحكام القانون الدولي.

وزارة الخارجية السعودية دانت هي ايضاً مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية. كما استنكرت قطر مجزرة المواصي مؤكدة إنها حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

دولياً، نددت الخارجية الإيرانية بالمجزرة والجرائم التي تستمر في ظل صمت المجتمعِ الدولي والدعم الأميركي الشامل والمواقف الأوروبية المزدوجة. وبينما اعتبرت الخارجية التركية أن مجزرة المواصي حلقة في سلسلة محاولات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء على الفلسطينيين ومسعى منه لإحباط مفاوضات وقف إطلاق النار، اعلنت لندن انها تتابع عن كثب تقارير الهجوم على المواصي داعية للالتزام بالقانون الدولي.