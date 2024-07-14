مجزرة المواصي.. استهداف مباشر للمدنيين في "المناطق الامنة"

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أكذوبة المناطق الامنة في قطاع غزة. فمجزرة جيش الاحتلال الاسرائيلي، في منطقة المواصي لخانيونس، جنوبيّ قطاع غزة وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، لم تكن الاولى، فمنذ بداية العدوان، والاحتلال يعمد إلى استهداف المناطق التي كان يطلق عليها مناطق آمنة.

وللتغطية على مجازرة مجازر التي غالبية ضحاياها مدنيون من النساء والأطفال، يروج الاحتلال لفكرة أن الاستهدافات تطاول مقاومين فلسطينيين أو شخصيات قيادية في الأذرع العسكرية لحركة حماس.

المؤسسات الصحية وخيام النازحين والمستشفيات والمراكز الطبية هي الأخرى لم تسلم من عمليات القصف الهمجي لجيش الاحتلال، فوفقاً لبيانات وزارة الصحة فإن نحو سبعين بالمئة من شهداء العدوان الذي دخل شهره العاشر هم من النساء والأطفال خلافاً لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يدعي بأن نسب القتلى هي مدني واحد مقابل مقاوم واحد.

وللتذكير كانت أولى المجازر الإسرائيلية بحق النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه في أكتوبر الماضي، بعد طلب إسرائيلي للسكان بالنزوح نحو مناطق جنوب وادي غزة وتنصيفها على أنها مناطق آمنة.

وخلال هذه المجزرة استشهد وجرح أكثر من ثلاثمئة فلسطيني جلهم من النساء والأطفال، وبرر الاحتلال جريمته بأن بعض الشاحنات كانت تحمل أسلحة.

وبعدها بثلاثة أيام، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة أخرى هزت العالم، حينما قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، ما تسبّب باستشهاد أكثر من خمسمئة فلسطيني وإصابة المئات.

وتلا ذلك سلسلة من المجازر، كان أبرزها ما جرى في مخيم جباليا للاجئين ما أدى إلى استشهاد أكثر من أربعمئة فلسطيني.

هجمات منهجية ومستمرة على ما يسمى المناطق الآمنة، تؤكد نية الاحتلال الاسرائيلي ليس فقط القضاء على حركة حماس بل القضاء على الوجود الفلسطيني بالكامل.

#العدوان_على_غزة

مجزرة المواصي تؤكدة أكذوبة المناطق الآمنة

غالبية ضحايا مجازر المناطق الآمنة من الأطفال والنساء

المجازر الإسرائيلية ترمي للقضاء على الوجود الفلسطيني