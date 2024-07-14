ماذا تناولت اتصالات هنية بوسطاء ودول إقليمية؟

العالم - فلسطين المحتلة

وأكد هنية أنه في الوقت الذي أبدت فيه حركة حماس التعاطي الإيجابي والمسؤول مع المقترح الأخير بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا إلاّ أن الموقف الإسرائيلي الذي اتخذه نتنياهو وتمثل في وضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بما في ذلك تصريحاته الإعلامية والتي اشتملت على شروط ونقاط جديدة لم ترد في الورقة محل التفاوض مرتبطا بذلك أيضاً المجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم في مناطق متعددة في القطاع.

وطالب رئيس الحركة الوسطاء في كل من مصر وقطر "القيام بما يلزم مع الإدارة الأمريكية وغيرها لوقف هذه المجازر بحق شعبنا، والعمل جديا لوضع حد لهذا العدوان المتواصل على شعبنا".

وقد شملت الاتصالات كلا من في قطر ومصر إضافة إلى تركيا وسلطنة عمان، ومن المقرر أن يواصل رئيس الحركة اتصالاته السياسية والدبلوماسية للهدف نفسه خلال الساعات القادمة.

وارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد 90 مواطنا فلسطينيا وإصابة 300 آخرين أغلبهم من الأطفال.

وزعم الاحتلال أنه استهدف القائد محمد الضيف والقيادي في لقسام رافع سلامة، ولكنه ادعى إنه لا يعرف نتيجة الاستهداف، في حين كذبت حماس مزاعم الاحتلال.