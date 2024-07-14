متاجر البقالة بأميركا.. الرصاص يباع إلى جانب الحليب!

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قامت إحدى الشركات بتركيب آلات بيع محوسبة لبيع الذخيرة في محلات البقالة في ألاباما، وأوكلاهوما، وتكساس، مما يسمح للعملاء بشراء طلقات الرصاص مع غالون من الحليب.

وقالت شركة American Rounds، ومقرها دالاس، إن أجهزتها تستخدم ماسحاً ضوئياً لتحديد الهوية، وبرنامجاً للتعرف على الوجه للتحقق من سن المشتري، كما أن هذه الأجهزة "سريعة وسهلة" في الاستخدام مثل الكمبيوتر اللوحي، بحسب وكالة الأنباء الأميركية أسوشيتد برس.

لكن هناك من يشعر بالقلق من أن بيع الرصاص عبر هذه الآلات سيؤدي إلى المزيد من حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث أدى العنف المسلح إلى مقتل 33 شخصاً على الأقل في يوم الاستقلال وحده.

تحتفظ الشركة بتقنية التحقق من السن مما يعني أن المعاملات آمنة أو أكثر أمانًا من المبيعات عبر الإنترنت، والتي قد لا تتطلب من المشتري تقديم إثبات للسن، أو في متاجر البيع بالتجزئة، حيث يوجد خطر السرقة من المتاجر.

قال الرئيس التنفيذي للشركة جرانت ماجرز: "أنا ممتن للغاية لأولئك الذين يخصصون الوقت للتعرف علينا وليس مجرد وضع افتراضات حول ما نحن بصدده". "نؤيد الملكية المسؤولة للأسلحة، ونأمل أن نعمل على تحسين البيئة للمجتمع".

ووقعت 15 عملية قتل جماعي باستخدام سلاح ناري في الولايات المتحدة حتى الآن في عام 2024، مقارنة بـ 39 في عام 2023، وفقاً لقاعدة بيانات تم الاحتفاظ بها في شراكة بين وكالة أسوشيتد برس، وموقع USA Today، وجامعة نورث إيسترن.

قال نائب الرئيس الأول للقانون والسياسة في Everytown for Gun Safety، نيك سوبلينا: "إن الابتكارات التي تجعل مبيعات الذخيرة أكثر أماناً من خلال التعرف على الوجه، والتحقق من العمر، وتتبع المبيعات التسلسلية هي إجراءات سلامة واعدة تنتمي إلى متاجر الأسلحة، وليس إلى المكان الذي تشتري فيه حليب أطفالك".

وأضاف: "في بلد مليء بالبنادق والذخيرة، حيث الأسلحة هي السبب الرئيسي لوفيات الأطفال، لا نحتاج إلى مزيد من تطبيع بيع هذه المنتجات والترويج لها".

وقال ماجرز إن متاجر البقالة وغيرها تواصلت مع الشركة التي يقع مقرها تكساس وبدأت نشاطها في عام 2023، حول فكرة بيع الذخيرة من خلال التكنولوجيا الآلية. وذكر أن الشركة لديها آلة واحدة في ألاباما، وأربعة في أوكلاهوما وواحدة في تكساس، مع خطط لنشر آلة أخرى في تكساس، وواحدة في كولورادو في الأسابيع المقبلة.

وأضاف ماجرز: "أعتقد أن الناس أصيبوا بالصدمة عندما فكروا في فكرة بيع الذخيرة في محل بقالة". "ولكن كما أوضحنا، كيف يختلف ذلك عن وول مارت؟".

يشترط القانون الفدرالي أن يكون عمر الشخص 18 عاماً حتى يتمكن من شراء البنادق والذخيرة الخاصة بها، و21 عاماً حتى يتمكن من شراء ذخيرة المسدس. وقال ماجرز إن أجهزتهم تتطلب أن يكون عمر المشتري 21 عاماً على الأقل.

تعمل الآلة من خلال مطالبة العميل بمسح رخصة القيادة الخاصة به للتحقق من أن عمره 21 عاماً أو أكبر. وقال إن الفحص يتحقق أيضاً من أن الترخيص صالح. وأضاف أن ذلك يتبعه مسح للتعرف على الوجه للتحقق من المستهلك.

وقال: "في هذه المرحلة، يمكنك إكمال معاملتك لمنتجك وتغادر وتذهب". "تستغرق التجربة بأكملها دقيقة ونصف بمجرد أن تتعرف على الآلة".

آلة البيع هي طريقة أخرى لبيع الرصاص، حيث تنضم إلى متاجر البيع بالتجزئة وتجار التجزئة عبر الإنترنت. وجد تقرير صادر في شهر مارس/ آذار من Everytown for Gun Safety أن العديد من تجار تجزئة الذخيرة الرئيسيين عبر الإنترنت لا يبدو أنهم يتحققون من أعمار عملائهم، على الرغم من المتطلبات.

في العام الماضي، قام أحد متاجر التجزئة عبر الإنترنت بتسوية دعوى قضائية رفعتها عائلات القتلى والجرحى في إطلاق نار في مدرسة ثانوية في تكساس وقع خلال عام 2018. وقالت العائلات إن مطلق النار البالغ من العمر 17 عاماً كان قادراً على شراء الذخيرة من بائع التجزئة الذي فشل في التحقق من عمره.

آلات بيع الرصاص أو غيرها من المواد المقيدة بحسب العمر ليست فكرة جديدة تماماً. طورت الشركات تكنولوجيا مماثلة لبيع المشروبات الكحولية. قامت إحدى الشركات بتسويق أكشاك آلية لبيع منتجات القنب في مستوصفات في الولايات التي تعتبر الماريجوانا قانونية.

أنشأ ضابط شرطة في ولاية بنسلفانيا شركة منذ حوالي 12 عاماً تضع آلات بيع الرصاص في نوادي الأسلحة الخاصة كوسيلة راحة للعملاء. وقال مالك شركة Master Ammo، سام بيتشينيني، إن هذه الآلات لا تحتوي على آلية التحقق من العمر، ولكنها توضع فقط في المواقع التي تشترط سناً معيناً للدخول.

تحدث بيتشينيني مع إحدى الشركات منذ سنوات حول دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتحقق من عمر المشتري وهويته، ولكن في ذلك الوقت كانت التكلفة باهظة، على حد قوله. وقال ماجرز إنه بالنسبة لشركة American Rounds، كان لا بد من إزالة آلة واحدة من موقع في توسكالوسا بولاية ألاباما، بسبب المبيعات المخيبة للآمال.

وذكر ماجرز أن الكثير من الاهتمام المبكر بالآلات كان في المجتمعات الريفية حيث قد يكون هناك عدد قليل من تجار التجزئة الذين يبيعون الذخيرة. توجد ماكينات American Rounds في متاجر البقالة Super C Mart وFresh Value في المدن الصغيرة، بما في ذلك مدينة بيل بولاية ألاباما، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13600 نسمة، ونوبل بولاية أوكلاهوما، حيث يعيش ما يقرب من 7600 شخص.

قال مارجرز: "قد يضطر شخص ما في هذا المجتمع إلى القيادة لمدة ساعة أو ساعة ونصف للحصول على الإمدادات إذا أراد الذهاب للصيد، على سبيل المثال". "أرادت متاجر البقالة لدينا أن تكون قادرة على تقديم فئة أخرى لعملائها تشعر أنها ستحظى بشعبية كبيرة".