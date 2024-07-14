شاهد.. كيف استفاد ترامب من محاولة اغتياله؟

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ثغرة أمنية؛ كادت أن تودي بحياة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ الذي شعر بأزيز رصاصة اطلقها شاب عشريني من موقع مرتفع خارج تجمع للحملة الانتخابية؛ حادت الرصاصة لتصيب الجزء العلوي من أذنه اليمنى؛ وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشيال'، 'من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا'، في تصريحات ستؤجج على الأرجح الكراهية السياسية المخيمة على الولايات المتحدة.

ومع تاكيد الرئيس السابق عدم الاستسلام ابدا، أعلنت حملته الانتخابية أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل.

وفي محاولة لاحتواء الموقف دعا الرئيس الديموقراطي جو بايدن؛ إلى إنهاء العنف السياسي؛ واكد انه لا مكان لهذا النوع من العنف في أميركا. في الاثناء قررت حملته الانتخابية تعليق جميع أشكال التواصل السياسي بما في ذلك الإعلانات التي تهاجم ترامب.

وتتالت ردود الأفعال المنددة بالحادثة؛ في الداخل من قبل رؤساء أمريكيين سابقين وسياسيين حاليين منهم زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر؛ ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن؛ ووزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الذي اكد انه لا تسامح مع العنف من أي نوع واعتبر ان مثل هذا العمل هو هجوم على الديمقراطية الامريكية بحسب تعبيره.

أما في سياق ردود الفعل الدولية؛ دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشكل قاطع محاولة الاغتيال؛ كذلك عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن صدمتها الشديدة إزاء إطلاق النار خلال التجمّع الانتخابي لترامب؛ وكما شارك قادة بريطانيا وكندا واليابان والهند واستراليا ونيوزيلندا وسواها من الدول التنديد بمحاولة الاغتيال

محاولة اغتيال من شأنها تأجيج المخاوف من عدم استقرار قبل الانتخابات الرئاسية؛ اذ بدأت تداعيات الهجوم مع مسارعة عدد من الجمهوريين إلى إطلاق الاتهامات، فيما انتشرت نظريات المؤامرة اليمينية على وسائل التواصل الاجتماعي. وانطلاقا من المثل القائل رب ضارة نافعة؛ يعتقد الجمهوريون في الكونغرس، أنّ إطلاق النار في التجمع الانتخابي، قد جعل طريق ترامب أسهل للعودة إلى البيت الأبيض.