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4 جرحى بعملية مزدوجة قرب الرملة بالداخل المحتل

4 جرحى بعملية مزدوجة قرب الرملة بالداخل المحتل
الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 جنود في عملية مزدوجة، بمفترق "نير تسفي" قرب الرملة بالاراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الاحد بعضهم حالته خطيرة​​​​​​​.

العالم - الاحتلال

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: ان العملية في الرملة مزدوجة بين دهس وإطلاق نار على الجنود.

وفي وقت سابق من اليوم افاد المتحدث باسم ما تسمى بـ"نجمة داوود الحمراء"، انه وقع حادث دهس بعد ظهر يوم الاحد، بمفترق نير تسفي" في منطقة المركز، أسفر عن اصابة شخصين، وصفت جراح احدهما بالخطيرة.

واضاف، ان "الطواقم الطبية قامت بتقديم العلاج الاولي لمصابيْن في المكان، احدهما بحالة صحية خطيرة".

وفي تحديث لاحق، اعلن المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء، انه "تم تقديم العلاج لثلاثة مصابين في الحادث - اثنان (في العشرينات من العمر) بحالة خطيرة وثالث بحالة طفيفة ويجري نقلهم الى المستشفى".

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