كيف علق مسؤولو كيان الاحتلال على محاولة اغتيال ترامب؟

العالم _ فلسطين

وكتب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، عبر منصة "إكس"، أنه "صُدم وزوجته سارة من الهجوم الواضح على ترامب، وأنه يدعو له بالسلامة والشفاء العاجل".

كذلك قال وزير الخارجية الكيان، يسرائيل كاتس، إنه "صدم من إطلاق النار على الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، دونالد ترامب"، مضيفا أنه يدعو له بالشفاء العاجل، ويؤكد أنه "لا يمكن للعنف أن يكون أبدا جزءا من السياسة" حسب تعبيره.

وتمنى وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، لدونالد ترامب “الشفاء العاجل والقوة"، وكتب عبر منصة "إكس": "إن أفكاري وصلواتي مع العائلات المتضررة من هذا الحدث، نحن نقف مع الشعب الأمريكي في إدانة المحاولة العنيفة لزعزعة ديمقراطيته العظيمة" حسب قوله.

بينما كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير: "فليحفظ الله ترامب".

أما وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، فكتب إنه "يصلي من الأراضي المقدسة للرئيس ترامب".

واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن "محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمر مقلق وخطير للغاية".

وتابع: "يشكل العنف السياسي تهديدا وجوديا للأنظمة الديمقراطية، إنني أتقدم بتمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس السابق".

فيما أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، أن "أمريكا هي الديمقراطية الأكثر مرونة في العالم بسبب تماسكها" حسب زعمه.

ثم وجه غانتس حديثه للشعب الأمريكي، قائلا: "أعلم أنهم سيتغلبون بلا شك على هذه اللحظة الصعبة".

وتمنى غانتس للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الشفاء العاجل، وأنه "يدين أي أعمال عنف شنيعة تسعى إلى الإضرار بالديمقراطية وتقويض الاستقرار وسيادة القانون".

تأتي هذه التصريحات في وقت يرتكب الكيان الاسرائيلي ابشع الجرائم والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين بدم بارد ويحتل اراضيهم ويحرمهم من ابسط الحقوق الأساسية ويستمر في إراقة دماء هم في انتهاك واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية.