كشف حالة فريدة من الانجاز العلمي داخل خيمة في مخيم جباليا

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في جباليا في مركز الايواء الذي يعج بعشرات الخيم للنازحين والذي تقطنها آلاف الأسر النازحة، هناك خيمة مميزة لاختصاصها بالبحث العلمي والاكاديمي.

ويفترش اكاديميان الارض في الخيمة مستخدمين لاب توب واوراقاً لانجاز ابحاثاً علمية وأكاديمية، اصراراً علی الثبات والصمود رغم الظروف.

وقال المهندس د. محمود طلال النجار لقناة العالم انه أكاديمي جامعي كان يعمل علی مشاريع بحث ودراسات علمية وتأليف كتب تساهم في خدمة الجيل، ثم بعد النزوح واستمرار العدوان علی غزة وجد نفسه مرغماً علی الاستمرار والتحدي للعدو الغاشم رغم الابادة الجامعية وتدمير الجامعات الفلسطينية.

وأعلن انهما علی شرف أنجاز كتابهما الأول في هذه الخيمة تحت عنوان "الاتجاهات الادارية الحديثة؛ الطريق نحو التغيير والتطوير التنظيمي" ليكون مشكاة باذن الله لتطوير المؤسسات الفلسطينية لتستمر في خدمة الوطن.

اما الباحث والاكاديمي الفلسطيني د. مازن جهاد الشوبكي فقد أكد لقناة العالم ان المعيقات كثيرة ولكن يبقی الامل، موضحاً ان الشعب الفلسطيني يتمسك بالأمل يوماً بعد يوم فهو شعب واع ينطلق مجدداً ولن يستسلم.

وبين أن اوجه المقاومة عديدة، مشيراً الی انه يقاوم بكتابه ودفتره وحاسوبه ورسالته العلمية الاكاديمية.