طهران.. مؤتمر الأعمال والوظائف والصناعات عالية المخاطر

العالم - ايران

وقال علي اكبر ديانت دار وهو أحد المشاركين في المؤتمر:"التخطيط الموثق والصحيح والمتوافق مع التغيرات في مجال الأعمال هو ما يمكن أن يجعل المدير ناجحاً في أدائه في مجال الأعمال، وهذا المؤتمر يساعد على تحقيق هذه الخطط".

وقالت طاهرة جهاني وهي إحدی المشاركات في المؤتمر:"أعمل في مجال الأسواق المالية منذ أكثر من اثني عشر عاماً وفي هذه السنوات كان لدي أكثر من سبعة آلاف متدرب قمت بإعدادهم لدخول الأسواق المالية".

عقد هذا المؤتمر بحضور نخبة من الناشطين الاقتصاديين في مختلف المجالات الصناعية والمهنية، بما في ذلك صناعة البناء والتشييد والذهب والمجوهرات وشركات الاستثمار وصناعة السيارات والدراجات النارية.

وقال فرهاد شاه بري وهو أحد المشاركين في المؤتمر:"نعمل في مجال خدمات ما بعد بيع السيارات واستطعنا أن يتم الاعتراف بنا كأفضل شركة في هذا المجال من قبل وزارة الصناعة العام الماضي من خلال تقديم الخدمات المناسبة ورضا العملاء".

وقال رضا ابراهيمي وهو ايضاً من المشاركين في المؤتمر:"نظرا للتقدم السريع للعلوم فإن من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها هو تعليم علم الروبوتات للطلاب حتى تكون عقولهم مستعدة لدخول مجال هذا العلم الذي هو مستقبل العالم".

ناقش هذا المؤتمر قضايا التنمية الاقتصادية ونمو الإنتاج في البلاد ومشاركة الشعب في ريادة الأعمال وأكد المشاركون أنه نظراً لسرعة التغيرات في ظروف العمل فإن المنظمات ستكون ناجحة إذا امتلكت القدرة على التكيف مع التغيرات من أجل مواصلة عملها.