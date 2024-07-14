كاميرا العالم توثّق الإضراب الشامل في بيت لحم تنديداً بمجزرة خانيونس

العالم – خاص بالعالم

التزام كبير من قبل المواطنين الفلسطينيين في الإضراب الذي دعت إليه الفصائل الفلسطينية في محافظة بيت لحم جنوب الضفه الغربية.

وهذا الاضراب دعت له الفصائل احتجاجا على ما يحصل في قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث ان جيش الاحتلال يرتكب في كل يوم مجزرة بحق المواطنين الفلسطينيين ويرتقي عدد كبير من الشهداء، لذلك فإن الفصائل الفلسطينية لجأت الى هذا الاضراب في مدينة بيت لحم وكذلك في مدن أخرى بامتداد الضفة الغربية من أجل إيصال رسالة تضامن وحالة الغضب في الضفة الغربية المحتلة ومن أجل التعبير عن التضامن الكامل مع المواطنين في قطاع غزة.

كاميرا العالم تواجدت في منطقه السينما وسط المدينة حيث التي عادة ما تعج تلك المنطقة بالآلاف من المواطنين الفلسطينيين، خصوصا في هذا الوقت، حيث نجد التزاما كبيرا حيث ان المحلات التجاريه قد أوصدت أبوابها بشكل كامل.

وكان قد استشهد وإصابة أكثر من 100 مواطن في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر استهداف خيام نازحين بمنطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت قد أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الاضراب الشامل غضبا على مجزرة الاحتلال في خانيونس.

وأضافت لجنة التنسيق الفصائلي في بيان وصل معا، ان الاضراب اليوم الاحد يشمل كافة مناحي الحياة، ويستثنى منه المشافي ومديرية الصحة ومصانع الادوية والمراكز الطبية والصيدليات والافران ومحطات الوقود .

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