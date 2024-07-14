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كاميرا العالم توثّق مجزرة جديدة استهدفت مدرسة للأونروا في غزة

الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

استشهد أكثر من 15فلسطينيا، وجرح أكثر من80آخرين جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة للأونروا، تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واعتبرت حركة حماس استهداف المدرسة إمعانا في حرب الإبادة، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي.

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وأفاد مراسلنا في قطاع غزة بمقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين جراء استهداف الطيران الإسرائيلي مدرسة "أبو عريبان" التابعة لوكالة "الأونروا" وسط قطاع غزة والتي تضم عددا كبيرا من النازحين.

وقال مراسلنا: "سقط 13 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف الاحتلال مدرسة "أبو عريبان" التابعة لوكالة "الأونروا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأضاف أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارتين على مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مختلف مناطق قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفا 38584 قتيلا و 88881 إصابة منذ في أحدث إحصائية لةوارة الصحة في القطاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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