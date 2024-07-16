شاهد.. الإحتلال إغتال 10% من الصحفيين الفلسطينيين منذ الـ7من اكتوبر

العالم – خاص بالعالم

تخيل ان يختفي أكثر من نصف مليار انسان في لحظة في انحاء هذا العالم، هذا الرقم يشكل عشرة بالمائة من سكان الكرة الأرضية ، تخيل بان 10% من الصحفيين ابيدوا منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، حقيقة موثقة لا لبس فيها.

عدد الصحفيين المسجلين في نقابة الصحفيين 1300 صحفي، منذ بداية الحرب على غزة قتل 150 صحفيا فلسطينيا ، الشارة الصحفية تحولت الى هدف ثابت ومتحرك للاحتلال الإسرائيلي قبل الحرب لكن في زمن الحرب بات الاستهداف شبه يومي .

وقال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين:"لجنة الحريات رصدت اكثر من 152 شهيد قتلهم الاحتلال الاسرائيلي منذ بداية هذه الحرب، حيث أن أكثر من 100 اسير وأكثر من 100 جريح ومئات من ابناء عائلات الشهداء استشهد، وا اكثر من 1500 منزل للصحفيين قد دمرت بالكامل".

في مدينة البيرة استبدلت القوى الوطنية الاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الاسرى الفلسطينيين الى تضامن مع الصحفيين الفلسطينيين.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين أصدرت تقرير الحريات للنصف الأول من العام الجاري وكانت المفاجاة، في الأشهر الست الأخيرة تعرض الصحفييون الفلسطينييون لاكثر من500 اعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تراوحت بين القتل والاعتقال والاحتجاز والاعتداء على الأجساد والمعدات .

وقال محمد اللحام مسؤول الحريات في نقابة الصحفيين:"في العمل الصحفي بفلسطين يوجد مخاطر عديدة جدا، قد يكون امتيازا في أي دولة بالعالم للصحفي، وهنالك حقوق للصحفيين، وهنالك امتيازات ولكن الصحفي في الحالة الفلسطينة هو تحت خطر الموت حقيقه والاستهداف

الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الصحفيين الفلسطينين بمنطق انهم الخطر الذي يهدد صورته في انحاء العالم.

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