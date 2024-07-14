سرايا القدس تبث مشاهد لقصف مواقع جنود الإحتلال في الفجة 

العالم – خاص بالعالم

القسام قالت إن المجاهدين تمكنوا من رصد قوة صهيونية خاصة تسللت داخل شاحنة مساعدات، وعند وصولها إلى مفترق المشروع شرق رفح ودخولها أحد المنازل، اشتبك المجاهدون معها من مسافة الصفر بالقذائف والأسلحة الخفيفة، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

من جهتها عرضت سرايا القدس مشاهد من قصف مجاهديها بالصواريخ وقذائف الهاون موقع 'فجة' العسكري، وتموضعات جنود الاحتلال في محور نتساريم كما اعلنت قيام المجاهدبن بقصف تموضعات جنود الاحتلال في منطقة العبد جبر و الطعمة وبرج العاصي جنوب غرب مخيم يبنا بمدينة رفح بقذائف الهاون واشارت السرايا الى تنفيذ عمليات اخرى منها استهداف جنود وآليات الاحتلال المتمركزة عند بوابة معبر رفح ومحيطها بعدد من قذائف الهاون كما قالت انها قصفت بعبوات 'أبابيل' المقذوفة وقذائف الهاون من العيار الثقيل مقرا لقيادة العدو في 'موقع أبو عريبان' بمحور 'نتساريم'.

وفي السياق نفسه بثت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من دك آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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