أول تصريح لـترامب بعد محاولة اغتياله

العالم -

وأضاف ترامب، عبر منصة «تروث سوشال»، «في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفاً واحداً، ونظهر شخصيتنا الحقيقية كأميركيين، ونحتفظ بما لدينا من قوة وإصرار»، وفقا لوكالة «رويترز».

جاء هذا في المنشور الثاني لترامب على المنصة منذ تعرضه لإطلاق نار وإصابته في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا أمس السبت.

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واقفا خلف منصة يلقي كلمة أمام تجمع جماهيري في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا ورأسه مائل إلى اليمين تحت سماء صافية وفي درجة حرارة مرتفعة.

وفجأة وبعد مرور ست دقائق فقط تم سماع وابل من «الفرقعة» بدا كأنه طلقات نارية. أمسك ترامب على الفور بأذنه اليمنى ونظر إلى الدم على يديه ثم سقط سريعا على الأرض خلف المنصة. صرخ الحشد وانحنى الواقفون خلفه من هول المفاجأة.

هرع ستة من ضباط الخدمة السرية إلى المنصة والتفوا حول ترامب الذي كان يجلس على ركبتيه خلف المنصة. كما صعد ضباط آخرون مسلحون بالبنادق إلى المنصة. كان هناك وابل ثانٍ من الطلقات النارية على ما يبدو.

أبقى عملاء الخدمة السرية ترامب على الأرض لمدة 25 ثانية. وأمكن سماع شخص يصرخ «لقد سقط مطلق النار!»، وصاح شخص آخر «تحرك!» بينما استمر العديد من الحشد في الصراخ.

رفع الضباط ترامب على قدميه، ولم تعد قبعة البيسبول الحمراء التي كتب عليها «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» موجودة على رأسه وكان أشعث الشعر والدماء على أذنه ووجهه ملطخا بالدماء.