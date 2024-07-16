مسيرات حاشدة في لندن إحياء لعاشوراء وتضامنا مع غزة

العالم – خاص بالعالم

في كل عام، يحيي المسلمون حول العالم ذكرى عاشوراء، مستذكرين تضحيات الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء.

هذا العام، شهدت لندن مسيرات مميزة تحت شعار "نحيي عاشوراء فتحيا فينا مناصرة غزة"، حيث عبر المشاركون عن تضامنهم مع غزة في وجه الحصار والعدوان.

تشهد غزة اليوم أوضاعًا تشبه كربلاء الأمس، إذ تواجه بطش العدوان بصبر وعزيمة. وكما انتصر الدم على السيف في كربلاء، يأمل أهل غزة أن ينتصر الحق على الباطل في مواجهتهم مع المحتل.

في مسيرات العاشر من محرم، يجدد المسلمون العهد بالسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام، مؤكدين أن مظلوميتهم لن تذهب سدى، فالحق دائمًا ينتصر.

لتبقى عاشوراء نورًا يهتدي به الأحرار في كل مكان.

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