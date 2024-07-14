تهديدات صنعاء.. الدوافع والأسباب

العالم – المشهد اليمني

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"المشهد اليمني"، لفت الأسد الى الضغوط الاقتصادية التي تمارس لاسيما في تصاعدها مع عمليات الاسناد التي ينفذها الجيش اليمني نصرة واسنادا لأهلنا في غزة وبالتالي فان النظام السعودي قد تمادى في هذا الشيء، ومن جانب الاخر الى استعداء الامة والتآمر الأمريكي على الامة لاسيما في القضية الفلسطينية حيث ان النظام السعودي يمد الكيان الاسرائيلي عبر الممرات البرية التي تمر من أرض الحرمين الشريفين التي هي مقدسات الامة بشكل عام، إضافة الى الغطاء السياسي والاعلامي و المالي كما هو ملاحظ والدعم الكبير الذي يتلقاه الكيان الاسرائيلي من قبل النظام السعودي.

في خطوة جديدة توعدت صنعاء بالرد على الاجراءات العدائية التي وضعها التحالف السعودي مؤخرا عبر تشديد الحصار، والحظر على مطار صنعاء، والاجراءات الاقتصادية الرامية الى خنق صنعاء وتجويع الشعب اليمني.



السيد عبدالملك الحوثي هدد في خطاب له بضرب المطارات والبنوك والموانئ السعودية في حال لم تتوقف الاجراءات العدائية والخناق الاقتصادي، مطالبا السعودية بعدم الانجرار وراء العدوان الأميركي على اليمن.



وشهدت صنعاء وجميع المدن اليمنية تظاهرات مليونية غير مسبوقة يوم الجمعة، حيث أعلنت الحشود الجهوزية العالية والاستنفار لخوض ما أسمتها معركة 'الفتح الموعود والجهاد المقدس'، والتحرك وفق توجيهات السيد الحوثي للتصدي للعدوان السعودي ومخططاته ومؤامراته التي تنفذها أدواته فيما يسمى بالحكومة الشرعية في الجانب الاقتصادي وبدفع أمريكي بسبب الموقف اليمني المساند لغزة.



ويطرح برنامج المشهد اليمني العديد من التساؤلات ابرزها كيفية قراءة أسباب ودوافع هذه التهديدات؟ وهل هناك مؤشرات لعودة الحرب؟ وكيف يمكن معالجة الاوضاع؟كيفية قراءة المواقف والتهديدات التي اعلنها السيد عبدالملك الحوثي؟وماهي اسباب ودوافع هذه التهديدات؟وهل هناك مؤشرات او احتمالات لعودة الحرب؟



ويبحث البرنامج في كيفية قراءة الخروج المليوني لليمنيين تاييدا للمواقف الاخيرة للسيد عبدالملك؟ولماذا لم تنفذ السعودية خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع صنعاء؟ولماذا اختارت السعودية الاقتصاد وتضييق الخناق الاقتصادي على صنعاء في هذه الفترة ؟وماذا عن الانباء التي تحدثت عن تراجع في الاجراءات من قبل مايسمى بالمجلس الرئاسي التابع للتحالف؟

ضيوف البرنامج:

- د.حزام الاسد عضو المكتب السياسي لحركه انصار الله.

- الاعلامي اليمني محمد القاعدي.

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